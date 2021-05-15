Горожанка перевела 150 тысяч рублей на «безопасный счет» после беседы с мошенницей в Кузбассе

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Обманным путем «сотрудница банка» похитила крупную сумму денег у жительницы Междуреченска. Первая убедила жертву в том, что ее счет атаковали хакеры и предложила «решить» несуществующую проблему.

К полицейским в Междуреченске обратилась 23-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошенничества. Общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.


Общаясь с правоохранителями, горожанка рассказала о злоумышленнице, звонившей ей, подробнее: известно, что на телефон заявительницы поступил звонок от неизвестной, которая впоследствии представилась сотрудником банка. Потерпевшей собеседница заявила, что на ее счет совершена «хакерская атака» и на нее пытаются оформить кредит. Действуя по классической мошеннической схеме, аферистка заверила горожанку в необходимости перевода денег на «безопасный счет», что впоследствии и сделала последняя.

- Поверив словам неизвестной, потерпевшая оформила кредит и несколькими частями перечислила 150 000 рублей на указанные счета. Только после того, как лжебанкир перестала отвечать на звонки, жительница Междуреченска поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Сейчас силовики продолжают искать звонившую. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленнице грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.

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