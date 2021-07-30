Горожанка оставила рукописное расписание автобуса для земляков в Кузбассе

1
Фото:  

Жительница Междуреченска от руки расписала интервал хождения единицы городского транспорта на тетрадном листке для горожан. Заметивший расписание кузбассовец рассказали о находке в Сети.

Публикация с соответствующей информацией появилась в одном из крупнейших сообществ жителей Междуреченска в соцсетях. Автор поста, рассказывая об обнаруженном, уточнил, что заметил расписание на остановке общественного транспорта «Аптека». Кроме того, вместе с ним там висел и еще один листок. На нем же были написаны приятные пожелания.

- <…> спасибо тебе за поднятое настроение и за расписание, всего самого хорошего тебе (авт. стиль сохранен, – прим. ред.), - говорится в тексте публикации.

Авторство расписанного на листках текста принадлежит некой «Лесе». Именно к ней кузбассовец обратился, выразив свою благодарность.

Фото: ВКонтакте / Типичный Междуреченск

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27607

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined