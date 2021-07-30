Горожанка оставила рукописное расписание автобуса для земляков в Кузбассе

Публикация с соответствующей информацией появилась в одном из крупнейших сообществ жителей Междуреченска в соцсетях. Автор поста, рассказывая об обнаруженном, уточнил, что заметил расписание на остановке общественного транспорта «Аптека». Кроме того, вместе с ним там висел и еще один листок. На нем же были написаны приятные пожелания.

- <…> спасибо тебе за поднятое настроение и за расписание, всего самого хорошего тебе (авт. стиль сохранен, – прим. ред.), - говорится в тексте публикации.

Авторство расписанного на листках текста принадлежит некой «Лесе». Именно к ней кузбассовец обратился, выразив свою благодарность.