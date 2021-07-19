Горожанка обратила внимание властей на «свинарник» на Красном озере в Кемерове

В своем сообщении горожанка указала, что берег Красного озера превратился в «большой свинарник», уточнив, что стал он таким относительно недавно, поскольку раньше пляж был благоустроен.

- Ни лежаков, ни киосков с водой и мороженым. Дети бегают между машинами, которые заезжают прямо на пляж, на детские песочницы. Жарят шашлык, моют авто. В городе нет НИ ОДНОГО МЕСТА ОТДЫХА У ВОДЫ. А ЛЕТО ПОШЛО НА УБЫЛЬ. НЕУЖЕЛИ НЕЛЬЗЯ БЛАГОУСТРОИТЬ ЭТОТ УЧАСТОК (авт. стиль сохранен – прим. ред.), - конкретизировала свое недовольство пользовательница Сети.

На сообщение отреагировали сотрудники кемеровской администрации. В своем ответе они пояснили, что в городе место отдыха у воды на озере Красное предусматривается, отметив, что предприниматель занимается его благоустройством, а именно – осуществляет подготовительные к нему работы. Среди других мероприятий по обустройству пляжей города выделяют то, что самые посещаемые места отдыха кузбасской столицы были оборудованы более 50 знаками «Купаться запрещено», а для контроля за соблюдением соответствующих правил было создано 10 оперативных групп, ведущих свою деятельность в каждом районе города.

Самые популярные среди горожан места места отдыха, которых в городе, по информации властей, 11, были оснащены спасательными постами, а также укомплектованы средствами спасения. Однако наименования указанных территорий не уточняются.

Напомним, что ранее редакция Avoka.do сообщала, что спасатели открыли для кузбассовцев 34 пляжа и 53 места отдыха у воды.