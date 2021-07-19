Горожанка обратила внимание властей на «свинарник» на Красном озере в Кемерове

0
Фото:  

Под публикацией губернатора Кузбасса пользовательница Сети возмутилась убранством берега одного из популярнейших водоемов региональной столицы. На комментарий отреагировали городские власти.

В своем сообщении горожанка указала, что берег Красного озера превратился в «большой свинарник», уточнив, что стал он таким относительно недавно, поскольку раньше пляж был благоустроен.

- Ни лежаков, ни киосков с водой и мороженым. Дети бегают между машинами, которые заезжают прямо на пляж, на детские песочницы. Жарят шашлык, моют авто. В городе нет НИ ОДНОГО МЕСТА ОТДЫХА У ВОДЫ. А ЛЕТО ПОШЛО НА УБЫЛЬ. НЕУЖЕЛИ НЕЛЬЗЯ БЛАГОУСТРОИТЬ ЭТОТ УЧАСТОК (авт. стиль сохранен – прим. ред.), - конкретизировала свое недовольство пользовательница Сети.

На сообщение отреагировали сотрудники кемеровской администрации. В своем ответе они пояснили, что в городе место отдыха у воды на озере Красное предусматривается, отметив, что предприниматель занимается его благоустройством, а именно – осуществляет подготовительные к нему работы. Среди других мероприятий по обустройству пляжей города выделяют то, что самые посещаемые места отдыха кузбасской столицы были оборудованы более 50 знаками «Купаться запрещено», а для контроля за соблюдением соответствующих правил было создано 10 оперативных групп, ведущих свою деятельность в каждом районе города.


Самые популярные среди горожан места места отдыха, которых в городе, по информации властей, 11, были оснащены спасательными постами, а также укомплектованы средствами спасения. Однако наименования указанных территорий не уточняются.


Напомним, что ранее редакция Avoka.do сообщала, что спасатели открыли для кузбассовцев 34 пляжа и 53 места отдыха у воды.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27161

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined