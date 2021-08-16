Горожанин устроил поножовщину в новокузнецкой сауне

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Злоумышленник в южной столице Кузбасса атаковал знакомого, с которым отдыхал в одной из саун города, холодным оружием после словесной ссоры.

Распивая спиртное в сауне, расположенной по улице Новоселова в Новокузнецке, двое приятелей вступили в конфликт, после которого один из его участников направился к администратору заведения. У сотрудницы горожанин попросил кухонный нож для того, чтобы якобы порезать фрукты. Однако, вернувшись к приятелям, он холодным оружием ранил 34-летнего оппонента в шею и скрылся на улицу.


Персонал заведения обратился к силовикам. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили приметы злоумышленника и приступили к его поискам.

- Спустя время бойцы Росгвардии обнаружили злоумышленника спящим на остановочном павильоне по улице Косыгина, - отметили в пресс-службе Росгвардии, уточнив, что пребывал парень в одних штанах.

Найденного задержали. Впоследствии же было установлено, что им является ранее судимый за кражу и угрозу причинения тяжкого вреда здоровью 21-летний житель Прокопьевского района. Молодого кузбассовца передали полицейским.


Самого потерпевшего правоохранители доставили в городской госпиталь. Отмечается также то, что его жизни уже ничего не угрожает.

Да!
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