Горожанин прописал родственников-иностранцев в аварийном доме в Кузбассе

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Нескольких жителей зарубежья уличили в фиктивной регистрации в Кемеровской области. Прописаны горожане были в опасном жилище.

В Анжеро-Судженске при проверке соблюдения миграционного законодательства было выявлено его нарушение. Выяснилось, что несколько иностранцев прописаны в заброшенном доме, который не пригоден для проживания.


Впоследствии было установлено, что в аварийном и опасном жилище горожан прописал их родственник. Отмечается, что несмотря на то, что зарегистрированы они были в определенном доме, там они не появляются. Это также подтвердили и соседи, которые рассказали, что в нем уже давно никто не проживает.

- Собранные материалы проверки полицейские передали в подразделение дознания, где в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Санкции статьи предусматривают наказание в виде 3 лет заключения в местах лишения свободы.

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