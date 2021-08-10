Горожанин предложил кемеровским властям оборудовать «Химик» для футболистов

В своем комментарии горожанин пишет, что одной секции для такого крупного объекта, по его мнению, мало, отмечая, что власти могли бы использовать крытый модуль для оборудования там площадки для занятий не только хоккеем с мячом, но и футболом.

- Может там постелить искусственный газон для большого футбола!? И пусть 200.300 ребятишек тренируются и вырастают в звезды! Во всех городах сибирского региона есть крытые манежи! Уважаемый министр спорта Кузбасса! Как вам идея! Сделайте что нибудь для детей юных футболистов! (авт. стиль сохранен, – прим. ред.) – написал мужчина.

На сообщение пользователя Сети отреагировали представители кемеровской мэрии, отметив, что на стадионе занимаются более 1 500 человек, в том числе и в школе олимпийского резерва по хоккею с мячом. Среди воспитанников учреждения 34 чемпиона мира, 23 серебряных призера и 7 бронзовых призеров чемпионатов мира, а также Кубка Европы по хоккею с мячом.

Отвечая на вопрос, затрагивающий сферу футбола, в администрации уточнили, что вопрос о воссоздании футбольной команды «Кузбасс» будет рассмотрен властями в том случае, если на эти цели появятся инвестиционные поступления. Отмечается и то, что в настоящее время мэрией ведутся переговоры с ООО «Российский футбольный союз» о том, чтобы возвести в Кемерове футбольный манеж.