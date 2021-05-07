Горожанин попытался спрыгнуть с четвертого этажа в Новокузнецке

Трагический инцидент чуть было не произошел на улице Доз в Новокузнецке. Там мужчина предпринял попытку выпрыгнуть из окна, распложенного на четвертом этаже. В Сети пользователи пишут, что случай произошел еще в прошлом месяце, однако публикация появилась ночью в пятницу, 7 мая.

Вместе с сообщением о пытающемся спрыгнуть с окна новокузнечанине, к публикации была прикреплена видеозапись, на которой запечатлены сотрудники службы пожарной безопасности и МЧС. Также было зафиксировано и то, как мужчину уговаривали вернуться обратно домой.

Какие еще действия были предприняты со стороны экстренных служб – не сообщается. Однако отмечается, что спасательная операция прошла успешно.

Напомним, что ранее стало известно, что в полуторогодовалый ребенок выпал из окна с четвертого этажа в Новокузнецке. Позже комментарий опубликовали полицейские.