Горожанин попытался спрыгнуть с четвертого этажа в Новокузнецке

0
Фото:  

Житель южной столицы Кузбасса предпринял попытку выпрыгнут из окна на четвертом этаже. На месте работали сотрудники МЧС. Об инциденте сообщили очевидцы.

Трагический инцидент чуть было не произошел на улице Доз в Новокузнецке. Там мужчина предпринял попытку выпрыгнуть из окна, распложенного на четвертом этаже. В Сети пользователи пишут, что случай произошел еще в прошлом месяце, однако публикация появилась ночью в пятницу, 7 мая.


Вместе с сообщением о пытающемся спрыгнуть с окна новокузнечанине, к публикации была прикреплена видеозапись, на которой запечатлены сотрудники службы пожарной безопасности и МЧС. Также было зафиксировано и то, как мужчину уговаривали вернуться обратно домой.


Какие еще действия были предприняты со стороны экстренных служб – не сообщается. Однако отмечается, что спасательная операция прошла успешно.


Напомним, что ранее стало известно, что в полуторогодовалый ребенок выпал из окна с четвертого этажа в Новокузнецке. Позже комментарий опубликовали полицейские.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24831

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined