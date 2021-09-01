Горожанин обратил внимание на проблемы открытого в Кемерове после ремонта «Лазурного»

Отзыв горожанина после посещения бассейна появился в комментариях под одной из публикаций комплекса в Instagram. В нем же он, рассказывая о своем пребывании в заведении, сообщил, что в обновленном учреждении присутствуют некоторые недостатки, среди которых он выделил: не уходящую в душевой воду, отсутствие резиновых ковриков при выходе из бассейна, присутствие множественного количества чаш в помещении перехода из помещения с душем в раздевалку, а также близ хаммама.

- Учитывая, что плитка достаточно скользкая (отдельное спасибо проектировщику и архитектору), достаточно легко упасть и получить травму, - также отметил комментатор.

В сообщении мужчины кроме критики содержится и предложение, в котором он уточняет, что ему кажется, что комплексу не хватает вендинговых аппаратов и бара с кислородными или же спортивными коктейлями.

Представители бассейна не оставили комментарий мужчины без внимания, ответив, что специалисты комплекса займутся решением отмеченных горожанином проблем.