Горожанин обратил внимание на проблемы открытого в Кемерове после ремонта «Лазурного»

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После двухлетней реконструкции в «Лазурном» все равно остались недочеты, на которые руководству комплекса указал наблюдательный пользователь Сети.

Отзыв горожанина после посещения бассейна появился в комментариях под одной из публикаций комплекса в Instagram. В нем же он, рассказывая о своем пребывании в заведении, сообщил, что в обновленном учреждении присутствуют некоторые недостатки, среди которых он выделил: не уходящую в душевой воду, отсутствие резиновых ковриков при выходе из бассейна, присутствие множественного количества чаш в помещении перехода из помещения с душем в раздевалку, а также близ хаммама.

- Учитывая, что плитка достаточно скользкая (отдельное спасибо проектировщику и архитектору), достаточно легко упасть и получить травму, - также отметил комментатор.

В сообщении мужчины кроме критики содержится и предложение, в котором он уточняет, что ему кажется, что комплексу не хватает вендинговых аппаратов и бара с кислородными или же спортивными коктейлями.


Представители бассейна не оставили комментарий мужчины без внимания, ответив, что специалисты комплекса займутся решением отмеченных горожанином проблем.

Да!
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