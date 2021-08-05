Горожане пожаловались на образовавшуюся на кузбасском озере свалку

О проблеме, появившейся в Гурьевском районе, кузбассовцы сообщили в Сети. По словам горожан, озеро Апрелька, находящееся в границах деревне с аналогичным наименованием, на протяжении многих недель «обрастает» мусором, поскольку никто не вывозит отходы с территории водоема.

На жалобу, как пишут «МК в Кузбассе», среагировали представители администрации муниципалитета, ответив, что мусор будет утилизирован 10 августа. Кроме того, власти указали на то, что в поселке Апрелька ранее были установлены мусорные контейнеры для того, чтобы отдыхающие могли складывать весь мусор в них. Сама площадка же, как уточняется, входит в список объектов, подлежащих регулярному вывозу твердых коммунальных отходов.