Горожане потеряли заигравшегося со сверстниками 9-летнего сына в Кузбассе

На территории Мариинска к силовикам поступило обращение от родителей 9-летнего мальчика. Горожане сообщили, что их сын, игравший на приусадебном участке, пропал. Сначала кузбассовцы пытались разыскать его самостоятельно, однако у них ничего не вышло.

Правоохранителям были переданы приметы пропавшего, его начали искать. Спустя небольшой промежуток времени росгвардеец в одном автомобиле с сотрудником ПДН заметили юношу, который подходил под описание пропавшего ребенка, на одной из улиц частного сектора.

Оказалось, что мальчика потеряли после того, как он отправился играть со своими сверстникам, забыв при этом предупредить взрослых. В компании он просто не обратил внимание на время.

Ребенок был возвращен родителям.