Горожане потеряли отправившихся на ночную прогулку детей в кузбасском городе

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Двое юных жителей Междуреченска решили прогуляться по ночному городу, не став предупреждать об этом родителей. В итоге подростков разыскали правоохранители.

Вечером к силовикам в городе поступило обращение от местных жителей, которые сообщили о том, что их несовершеннолетние дети пропали без вести: юные горожане не вернулись домой после занятий и перестали отвечать на телефонные звонки.


Соответствующую информацию передали всех экипажам, которые были задействованы в системе единой дислокации. В итоге подростков разыскали в одном из дворов города.

- По предварительной информации, друзья решили после школы погулять по ночному городу, не стали предупреждать родных и отвечать на телефонные звонки, - уточнили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

Обеспечив школьникам безопасность, силовики передали подростков родственникам.

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