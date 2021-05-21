Горожане потеряли отправившихся на ночную прогулку детей в кузбасском городе

Вечером к силовикам в городе поступило обращение от местных жителей, которые сообщили о том, что их несовершеннолетние дети пропали без вести: юные горожане не вернулись домой после занятий и перестали отвечать на телефонные звонки.

Соответствующую информацию передали всех экипажам, которые были задействованы в системе единой дислокации. В итоге подростков разыскали в одном из дворов города.

- По предварительной информации, друзья решили после школы погулять по ночному городу, не стали предупреждать родных и отвечать на телефонные звонки, - уточнили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

Обеспечив школьникам безопасность, силовики передали подростков родственникам.