Горожане обратились к главе Кемерова с вопросом о продлении Комсомольского проспекта

Публикация, под которой горожанин оставил сообщение со своим вопросом, находится в Instagram-аккаунте мэра Кемерова Ильи Середюка.

Вопрос интересовавшегося звучал следующим образом: «Илья Владимирович, подскажите, а будет ли в этом году построено продолжение Комсомольского проспекта от просп. Ленина до просп. Октябрьского?».

Среагировал градоначальник на сообщение почти сразу же после того, как оно появилось под публикацией, однако ответил отрицательно, обосновав это нехваткой ресурсов.

Напомним, что ранее стало известно о том, что власти отреагировали на просьбу горожан установить пешеходный переход около кемеровского ТЦ. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.