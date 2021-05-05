Горожане обнаружили опасность для юных кемеровчан рядом с детской площадкой

0
Фото:  

Жители Кировского района в областном центре Кузбасса обратили внимание на куски металлических конструкций, которые пробиваются из земли. Расположены они близ детской площадки. Горожане переживают, что их дети могут пострадать из-за выявленной опасности.

В одном из крупных городских сообществ, посвященных новостям Кемеровской области, жители столицы региона опубликовали сообщение, в котором рассказали об опасности, обнаруженной недалеко от реконструированной детской площадки в Кировском районе. Причиной негодования граждан стали куски металла, которые торчат из земли.


Автор публикации отмечает, что с место постоянно пребывают дети, а из-за металлических конструкций малолетние кузбассовцы могут пострадать во время игр.

– Торчит металл, наши дети могут покалечиться. Почему не принимают меры? – задаются вопросом горожане.

Вместе с самим сообщением в соцсетях также были опубликованы и снимки с места, о котором ведется речь. Пользователи Сети выражают надежду на то, что их публикация будет замечена властями, которые смогут принять меры по устранению опасности для юных кемеровчан.

Фото: Инцидент Кузбасс

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24765

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined