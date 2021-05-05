Горожане обнаружили опасность для юных кемеровчан рядом с детской площадкой

В одном из крупных городских сообществ, посвященных новостям Кемеровской области, жители столицы региона опубликовали сообщение, в котором рассказали об опасности, обнаруженной недалеко от реконструированной детской площадки в Кировском районе. Причиной негодования граждан стали куски металла, которые торчат из земли.

Автор публикации отмечает, что с место постоянно пребывают дети, а из-за металлических конструкций малолетние кузбассовцы могут пострадать во время игр.

– Торчит металл, наши дети могут покалечиться. Почему не принимают меры? – задаются вопросом горожане.

Вместе с самим сообщением в соцсетях также были опубликованы и снимки с места, о котором ведется речь. Пользователи Сети выражают надежду на то, что их публикация будет замечена властями, которые смогут принять меры по устранению опасности для юных кемеровчан.