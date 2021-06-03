Горожане обнаружили опасность для юных кемеровчан на новой детской площадке

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Фото:  

Жители областного центра Кузбасса сообщили об опасном для малолетних ребят объекте в городе.

Речь идет о новой площадке для детских игр в Кемерове – именно в ней местные жители углядели опасность для юных горожан. Своими наблюдениями горожане поделились в Сети.


Так, на фотографиях, которые были прикреплены к сообщению, можно увидеть, что под спортивными элементами, установленными на участке, отсутствует противоударное покрытие. Безопасная поверхность отсутствует и рядом с горкой. Вместе с этим, наблюдается и обильное количество камней на всей площади нового детского объекта.

- Детскую площадку сделали, покрытие нет. О безопасности, речи быть не может. Где покрытие. Адрес пр. Ленинградский 36, 34, 34А и 36Б, - пишет горожанка в сообщении на платформе "Кузбасс Онлайн".

На обращение местной жительницы отреагировали представители властей. В своем ответе они отметили, что работы по устройству детской площадки на указанном участке будут завершены летом текущего года, однако конкретные даты не уточняются.

Фото: "Кузбасс Онлайн"

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