Горожане обнаружили опасность для юных кемеровчан на новой детской площадке

Речь идет о новой площадке для детских игр в Кемерове – именно в ней местные жители углядели опасность для юных горожан. Своими наблюдениями горожане поделились в Сети.

Так, на фотографиях, которые были прикреплены к сообщению, можно увидеть, что под спортивными элементами, установленными на участке, отсутствует противоударное покрытие. Безопасная поверхность отсутствует и рядом с горкой. Вместе с этим, наблюдается и обильное количество камней на всей площади нового детского объекта.

- Детскую площадку сделали, покрытие нет. О безопасности, речи быть не может. Где покрытие. Адрес пр. Ленинградский 36, 34, 34А и 36Б, - пишет горожанка в сообщении на платформе "Кузбасс Онлайн".

На обращение местной жительницы отреагировали представители властей. В своем ответе они отметили, что работы по устройству детской площадки на указанном участке будут завершены летом текущего года, однако конкретные даты не уточняются.