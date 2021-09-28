Городские службы начали консервацию фонтанов в Новокузнецке

В связи с наступлением минусовой температуры воздуха дорожники начали демонтировать насосное оборудование и готовить фонтаны к консервации, о чем сообщили в УДКХиБ Новокузнецка.

При этом, как отметил глава города Сергей Кузнецов в соцсетях, работы проходят в несколько этапов: сначала службы приступили к подготовке фонтана около здания мэрии (улица Кирова, 71) и в Новоильинском районе.

Во вторник, 28 сентября, специалисты занялись фонтанами около Драмтеатра и Сада Металлургов. Завершением станут работы в Сквере Ермакова, отметил градоначальник. При этом рабочие демонтируют летнее освещение, на смену которому будет установлена зимняя подсветка.