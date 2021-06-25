Горный мастер погиб после падения в глубокую яму в Кузбассе

Сообщение о гибели 32-летнего работника шахты им. С.М. Кирова поступило силовикам в 11:30 в четверг, 24 июня. Разбираясь в обстоятельствах гибели кузбассовца, следователям удалось предварительно установить, что утром он, пребывая на открытой местности, проводил демонтаж дегазационной трубы и упал в яму, глубина которой составляет около пяти метров. Со дна горожанина подняли другие рабочие, однако к этому моменту он уже не подавал никаких признаков жизни.

- По предварительной информации, погибший, желая убедиться в достаточности глубины ямы и возможности выполнения дальнейших работ, подошел к ее краю, после чего боковая поверхность обвалилась, - уточнили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

Так, в рамках проводимой проверки, правоохранителям предстоит изучить должностные инструкции, а также проверить, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности и соблюдал ли ее. Будут установлены и причины смерти потерпевшего. Процессуальное решение будет приниматься именно по результатам соответствующих проверок.