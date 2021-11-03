Горные работы в Кузбассе остановились из-за опасности для жизни людей

Проверка, проведенная Сибирским Управлением Ростехнадзора, показала, что на одной из шахт города Полысаево горные работы ведутся с серьезными нарушениями. Среди прочего, отсутствовала система подземной связи, аварийного оповещения, определения местоположения людей в горных выработках, поиска и обнаружения людей, застигнутых аварией. Данные нарушения представляли угрозу для жизни и здоровья работников шахты.



Юридическое лицо было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области. Суд назначил наказание в виде приостановки горных работ на 35 суток.

Отмечается, что приставами будет регулярно осуществляться проверка на предмет исполнения решения суда.