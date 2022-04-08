Горняки оказались за завалом после ЧП на шахте в Кузбассе

Сегодня, 8 апреля, на шахте "Талдинская-Западная" в Кузбассе произошло обрушение породы. За завалом остались два человека, сейчас ведутся работы по их спасению.

‒ По предварительным данным, за завалом, образовавшимся в результате обрушения породы, находятся два человека. С ними установлена связь, ‒ сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Обрушение произошло на сопряжении двух штреков. Всего в шахте находились 192 человека. Остальных горняков на поверхность не выводят, угрозы для них нет.