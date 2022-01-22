Горняки эвакуировались из кузбасской шахты из-за проблем с вентиляцией

Эвакуация горняков началась из шахты "Комсомолец" в Ленинске-Кузнецком. По предварительным данным, из под земли на поверхность выводят 50 человек, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что работа шахты приостановлена в связи с выявленными проблемами с проветриванием.

– Из-за остановки вентилятора главного проветривания на поверхность выводятся 56 горнорабочих, работа шахты приостановлена, – прокомментировал собеседник агентства.

Информации о пострадавших или погибших к текущему моменту нет. Все подробности устанавливаются.