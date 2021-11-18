Горняки эвакуировались из кузбасского рудника после серии землетрясений

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На территории шахтерского края накануне была зафиксирована высокая частота проявлений сейсмической активности. Горнякам пришлось экстренно прервать работу и выйти из рудника на поверхность.

Накануне в среду, 17 ноября, специалисты зарегистрировали на территории Кемеровской области сразу несколько сейсмологических событий, магнитуда которых варьировалась от 2,5 до 4,3. Об этом рассказали в пресс-службе Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.


Стоит отметить, что из-за активизации подземных толчков в Таштагольском районе региона на время пришлось остановить работу местного рудника. Все горняки эвакуировались на поверхность, следует

из данных администрации, выставленных в Instagram.


Власти напомнили жителям района о необходимости соблюдать меры безопасности в случае проявления сейсмоактивности. Так, гражданам посоветовали заранее собрать документы и ценности, а также подготовить небольшой запас продуктов, воды, а после одеться и покинуть здание, отойти на безопасное расстояние от всех строений.

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