Горняки эвакуировались из кузбасского рудника после серии землетрясений

Накануне в среду, 17 ноября, специалисты зарегистрировали на территории Кемеровской области сразу несколько сейсмологических событий, магнитуда которых варьировалась от 2,5 до 4,3. Об этом рассказали в пресс-службе Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Стоит отметить, что из-за активизации подземных толчков в Таштагольском районе региона на время пришлось остановить работу местного рудника. Все горняки эвакуировались на поверхность, следует

из данных администрации, выставленных в Instagram.

Власти напомнили жителям района о необходимости соблюдать меры безопасности в случае проявления сейсмоактивности. Так, гражданам посоветовали заранее собрать документы и ценности, а также подготовить небольшой запас продуктов, воды, а после одеться и покинуть здание, отойти на безопасное расстояние от всех строений.