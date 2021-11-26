Горняк рассказал о первых минутах после ЧП на шахте "Листвяжная"

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Один из спасшихся во время ЧП на беловской шахте сообщил, что горняки вытаскивали коллег на руках.

По словам шахтера, после инцидента на "Листвяжной" многие горняки выходили на поверхность сами и выносили на руках тех, кто потерял сознание. Сам очевидец не слышал взрыва, но попал под действие ударной волны, а когда пришел в себя, то начал выбираться при помощи самоспасателя (устройство для защиты органов дыхания – прим.ред.).

– Я вышел сам, но я знаю, что ребята друг друга вытаскивали. Видел двоих проходчиков, они третьего вели, поддерживали его. Не бросали, кого могли, тоже выводили, выносили. Потом уже, когда вышел, мне рассказали, что выносили прямо без сознания кого-то на руках — рассказал шахтер журналистам ТАСС.

Очевидец также предположил, что оставшиеся в шахте горняки задержались из-за стремления помочь коллегам.

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