Горняк "Распадской" попал в реанимацию после пребывания за завалами

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Медики рассказали о состоянии шахтера, выжившего после ЧП на кузбасском угольном предприятии.

Согласно данным Кемеровского областного центра медицины катастроф, которыми специалисты поделились с корреспондентом AVOKADO, обнаруженный на шахте "Распадская-Коксовая" горняк попал в отделение реанимации. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, угрозы жизни нет. Пострадавший получает все необходимое лечение.


Как сообщил сайту VSE42.Ru источник в медицинских кругах региона, кузбассовец получил переломы. Его готовят к операции.


Напомним, двое шахтеров оказались за завалами после обрушения породы на шахте "Распадская-Коксовая" в минувший вторник, 5 июля. Тело одного горняка подняли на поверхность. Второй шахтер был обнаружен живым и госпитализирован.

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