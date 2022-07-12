Согласно данным Кемеровского областного центра медицины катастроф, которыми специалисты поделились с корреспондентом AVOKADO, обнаруженный на шахте "Распадская-Коксовая" горняк попал в отделение реанимации. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, угрозы жизни нет. Пострадавший получает все необходимое лечение.

Как сообщил сайту VSE42.Ru источник в медицинских кругах региона, кузбассовец получил переломы. Его готовят к операции.

Напомним, двое шахтеров оказались за завалами после обрушения породы на шахте "Распадская-Коксовая" в минувший вторник, 5 июля. Тело одного горняка подняли на поверхность. Второй шахтер был обнаружен живым и госпитализирован.