Горняк погиб в результате несчастного случая на кузбасской шахте

В минувшую пятницу, 5 августа, на кузбасской шахте произошел несчастный случай, в результате которого скончался работник предприятия. Об этом сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

По информации надзорного органа, речь идет о филиале АО "ЕВРАЗ ЗСМК" "Шерегешская шахта". В результате использования электровоза в технически неисправном состоянии погиб человек. В настоящий момент работы по использованию электровоза приостановлены Ростехнадзором.

Журналист AVOKADO обратился за подробностями данного инцидента в следственный комитет региона. Информация уточняется.