Тело одного из двух погибших рабочих "Распадской-Коксовой" было найдено спасателями и поднято на поверхность. Кроме того, сейчас медики продолжают работать с шахтерами, которых после обрушения удалось вывести на поверхность, сказал глава Междуреченска Владимир Чернов.

Чиновник отметил, что двое пострадавших горняков отказались от госпитализации и выбрали амбулаторное лечение. Поисково-спасательная операция на горнодобывающем предприятии продолжается до сих пор.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что двое горняков пропали под землей в результате ЧП на кузбасской шахте. Как оказалось, обрушение породы на шахте "Распадская-Коксовая" произошло из-за подземных толчков.