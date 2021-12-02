Горноспасатели подняли еще два тела шахтеров "Листвяжной"

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Власти Кузбасса сообщили, что в ходе поисково-спасательной операции на беловской шахте были подняты на поверхность двое погибших горняков.

Горноспасатели продолжают работы на кузбасской шахте "Листвяжная", где 25 ноября произошел инцидент, в результате которого погиб 51 человек. Сегодня стало известно, что еще два тела были подняты на поверхность. Личности погибших предварительно установлены.

— Сегодня в 12:00 в шахту начали спуск три отделения ВГСЧ для проведения разведки. После проведения разведки на поверхность были подняты два ранее обнаруженные тела шахтеров. По предварительным данным (номера головных светильников) — Кигигечев Ю.С. и Ерлин А.В, — говорится в официальном Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Ранее редакция AVOKADO писала об оказании дополнительной помощи семьям погибших в результате инцидента на "Листвяжной" шахтеров и спасателей. В грядущую пятницу, 3 декабря, муниципалитеты региона проведут мероприятия в память о жертвах трагедии.

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