Согласно информации на утро 13 декабря, спасатели обнаружили под землей тело последней, 51, жертвы ЧП на кузбасской шахте "Листвяжная". Для его поисков горные выработки обследовались повторно с 9 декабря.
‒ Горноспасатели ВГСЧ МЧС России поднимают тело последнего погибшего шахтера на шахте "Листвяжная", ‒ говорится в официальном Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
Таким образом, трагедия на "Листвяжной" унесла жизни 51 кузбассовца: 46 горняков и пяти горноспасателей.
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