Горноспасатели обнаружили тело последней жертвы ЧП на "Листвяжной"

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Сотрудники МЧС поднимают на поверхность последнего погибшего во время инцидента на беловской шахте.

Согласно информации на утро 13 декабря, спасатели обнаружили под землей тело последней, 51, жертвы ЧП на кузбасской шахте "Листвяжная". Для его поисков горные выработки обследовались повторно с 9 декабря.

‒ Горноспасатели ВГСЧ МЧС России поднимают тело последнего погибшего шахтера на шахте "Листвяжная", ‒ говорится в официальном Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Таким образом, трагедия на "Листвяжной" унесла жизни 51 кузбассовца: 46 горняков и пяти горноспасателей.

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