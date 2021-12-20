Горноспасатели обнаружили очаг самовозгорания на шахте имени А. Д. Рубана

Воспламенение угольного пласта в сбойке №529 на шахте имени А.Д. Рубана (СУЭК) в Ленинске-Кузнецком не осталось без внимания губернатора Кемеровской области, который поспешил прокомментировать случившееся накануне ЧП. Отмечается, что на момент получения информации о ЧП под землей работали 128 человек, никто из них не пострадал. Глава региона лично отправился на место аварии.

Также появилась информация, что спасатели обнаружили очаг, где произошло самовозгорание.

– Сейчас происходит его локализация, остужение с помощью воды. В дальнейшем, скорее всего, будут выполнены работы по изоляции и инертизации данного участка", – передает ТАСС слова командира Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что спасатели в Кемеровской области организовали эвакуацию 128 шахтеров из-за ЧП, повлекшего за собой срабатывание датчиков угарного газа.