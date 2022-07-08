Горноспасатель скончался во время поисковой операции на кузбасской шахте

Сегодня, 8 июля, стало известно, что на кузбасской шахте "Распадская-Коксовая", где ранее произошло обрушение породы и под завалами остается человек, произошел еще один инцидент. Сообщается, что во время поисковой операции скончался горноспасатель.
– Умер сотрудник ВГСЧ. Причина смерти устанавливается. Предварительно известно, что он почувствовал себя плохо во время поисково-спасательной операции, – рассказал источник в экстренных службах журналисту ТАСС.
Напомним, ранее суд приостановил деятельность кузбасской шахты после гибели двух горняков.
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