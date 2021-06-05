Горевший открытым пламенем кемеровский троллейбус полностью выгорел

В областном ГУ МЧС подтвердили, что инцидент произошел на проспекте Октябрьский. Пожарные получили сигнал о возгорании в 11:12, после чего отправились на место событий. К моменту их прибытия троллейбус полыхал открытым огнем, пишет VSE42.Ru.
Местные жители также распространили в соцсетях кадры, на которые попал горящий открытым пламенем транспорт.
В чрезвычайном ведомстве уточнили, что внутри салона во время возгорания пассажиров не было, обошлось без жертв. Однако сам транспорт получил колоссальные повреждения.
Видео: Инцидент Кузбасс
Фото: VSE42.Ru
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