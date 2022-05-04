Горевшая открытым пламенем постройка попала на камеру в Кузбассе

Накануне, 3 мая, в социальных сетях появилась видеозапись, на которую попал пожар в деревне Шевели Крапивинского района. Корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу, чтобы выяснить подробности произошедшего.

Сотрудники ведомства рассказали, что сигнал о возгорании хозяйственной постройки поступил в 14:57. К моменту прибытия первого подразделения крыша горела открытым пламенем. Ликвидировать открытое возгорание удалось в 15:21. Сгорела и обрушилась обрешетка крыши, обгорели стены внутри и снаружи. Общая площадь пожара составила 144 квадратных метра, сообщили журналисту AVOKADO в ведомстве.



На место выезжали три единицы техники и 11 огнеборцев. Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.