Бизнесмен Владимир Черепанов в ответ на вопрос журналистов о текущей экологической ситуации в южной столице Кузбасса заявил, что городской воздух является "частью культуры" и вредные вещества в нем не должны смущать местных жителей. Выпуск программы появился на просторах YouTube.

– Воздух, индустрия, заводы. Мы живем здесь и абсолютно не обламываемся. Нам даже, наверное, немножко в кайф. Мы как-то немножко гордимся, – прокомментировал он.

Однако его высказывание вызвало шквал критики от пользователей Сети. По мнению зрителей интервью, в числе которых оказались и новокузнечане, экология в кузбасском городе на протяжении долгих лет остается "ужасной" и "убитой", что сказывается на здоровье граждан.