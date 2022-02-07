"Гордимся": бизнесмен положительно оценил плохую экологию Новокузнецка

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Предприниматель из южной столицы Кузбасса во время беседы с московскими журналистами заявил, что местные жители должны испытывать гордость за проблемы с экологической ситуацией.

Бизнесмен Владимир Черепанов в ответ на вопрос журналистов о текущей экологической ситуации в южной столице Кузбасса заявил, что городской воздух является "частью культуры" и вредные вещества в нем не должны смущать местных жителей. Выпуск программы появился на просторах YouTube.

– Воздух, индустрия, заводы. Мы живем здесь и абсолютно не обламываемся. Нам даже, наверное, немножко в кайф. Мы как-то немножко гордимся, – прокомментировал он.

Однако его высказывание вызвало шквал критики от пользователей Сети. По мнению зрителей интервью, в числе которых оказались и новокузнечане, экология в кузбасском городе на протяжении долгих лет остается "ужасной" и "убитой", что сказывается на здоровье граждан.

Да!
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