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Goodline и Софт Инжиниринг выпустили первый поток курса «PROFIT»

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Выпустили шумно, дружно и многообещающе – 22 выпускника курса по основам алгоритмизации и программированию на JavaScript получили приглашение на оплачиваемую стажировку в одной из крупнейших IT-компаний Кузбасса, среди счастливчиков – 7 девушек.

"Курс "Profit", в отличие от предыдущих, был ориентирован на "взрослую аудиторию", которая "уже имеет образование, в идеале высшее инженерное, и знает английский язык", – отметил Евгений Сидякин, генеральный директор ООО "Софт Инжиниринг".

Среди лучших студентов есть и повар ресторана, и мастер натяжных потолков. На вопрос, почему они решили пойти на курс, все, как один, отвечают, что захотели получить востребованную специальность JavaScript-программиста. И Кафедра Goodline совместно с компанией "Софт Инжиниринг" дала им такую возможность.

"Пришло сознание, что хочу работу интересную, престижную, достойно оплачиваемую, на которой смогу самореализоваться", – поделилась выпускница Евгения Родичкина, повар по первому образованию. Она стала одной из тех, кого по окончании курса пригласили на стажировку.

Другой выпускник – Евгений Шестак рассказал, что по профессии он техник – электрик, но захотел сменить сферу деятельности: "Направление это очень перспективное. За 3 месяца получил отличные знания, которые помогут эффективно работать".


Из 200 человек, оставивших заявку, на курс было зачислено лишь 52, защитили свои проекты – 36. С теми, кто получил приглашение на стажировку, в ближайшие дни свяжутся кураторы, чтобы наметить план работы.

Все выпускники получили в подарок футболки с фирменным слоганом компании "Софт Инжиниринг" – "Код – новый уголь Кузбасса", как своеобразный символ того, что ребят приняли в семью разработчиков.


Вы тоже можете присоединиться к it-сообществу. Следите за новостями на сайте проекта, чтобы не пропустить следующий поток курса "Profit".

Фото: Максим Гачко

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