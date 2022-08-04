Goodline и Софт Инжиниринг выпустили первый поток курса «PROFIT»

Выпустили шумно, дружно и многообещающе – 22 выпускника курса по основам алгоритмизации и программированию на JavaScript получили приглашение на оплачиваемую стажировку в одной из крупнейших IT-компаний Кузбасса, среди счастливчиков – 7 девушек.

"Курс "Profit", в отличие от предыдущих, был ориентирован на "взрослую аудиторию", которая "уже имеет образование, в идеале высшее инженерное, и знает английский язык", – отметил Евгений Сидякин, генеральный директор ООО "Софт Инжиниринг".

Среди лучших студентов есть и повар ресторана, и мастер натяжных потолков. На вопрос, почему они решили пойти на курс, все, как один, отвечают, что захотели получить востребованную специальность JavaScript-программиста. И Кафедра Goodline совместно с компанией "Софт Инжиниринг" дала им такую возможность.