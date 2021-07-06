Гонщики из Сибири прибудут в Новокузнецк на автокросс

Мероприятия запланированы на 11-12 июля. Участникам предстоит на высокой скорости
преодолеть расстояние на спортивной трассе в Новоильинском районе Новокузнецка. Отмечается, что в этом году состязание приурочено к 300-летнему юбилею Кемеровской области
Стоит отметить, что в два дня организаторы проведут Чемпионат Кузбасса по кроссу и организуют отборочный этап Кубка России для гонщиков-кроссменов со всего Сибирского федерального округа.
Программа мероприятия следующая:
- 9 июля 2021 г. - заезд участников.
- 10 июля 2021 г.:
С 11:00 начнутся квалификационные испытания, на которых будет определен порядок расстановки участников на старте во время отборочных и финальных заездов. Любители скорости будут стартовать по одному;
15:00 - отборочные заезды, которые выявят 10 сильнейших пилотов, которым выпадет шанс побороться за призовые места.
- 11 июля 2021 г.:
В 11:00 начнется торжественное открытие соревнований, с построением в зоне старта всех участников соревнований с автомобилями, выступление приглашенных официальных лиц;
12:00 старт финальных заездов.
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