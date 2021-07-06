Гонщики из Сибири прибудут в Новокузнецк на автокросс

0
Фото:  

Любители скоростной езды съедутся со всей Сибири в южную столицу Кузбасса ради автокросса, по результатам которого будут определены участники этапа Кубка России.

Мероприятия запланированы на 11-12 июля. Участникам предстоит на высокой скорости

преодолеть расстояние на спортивной трассе в Новоильинском районе Новокузнецка. Отмечается, что в этом году состязание приурочено к 300-летнему юбилею Кемеровской области


Стоит отметить, что в два дня организаторы проведут Чемпионат Кузбасса по кроссу и организуют отборочный этап Кубка России для гонщиков-кроссменов со всего Сибирского федерального округа.


Программа мероприятия следующая:

  • 9 июля 2021 г. - заезд участников.
  • 10 июля 2021 г.:

С 11:00 начнутся квалификационные испытания, на которых будет определен порядок расстановки участников на старте во время отборочных и финальных заездов. Любители скорости будут стартовать по одному;


15:00 - отборочные заезды, которые выявят 10 сильнейших пилотов, которым выпадет шанс побороться за призовые места.

  • 11 июля 2021 г.:

В 11:00 начнется торжественное открытие соревнований, с построением в зоне старта всех участников соревнований с автомобилями, выступление приглашенных официальных лиц;


12:00 старт финальных заездов.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26782

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined