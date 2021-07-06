Гонщики из Сибири прибудут в Новокузнецк на автокросс

Мероприятия запланированы на 11-12 июля. Участникам предстоит на высокой скорости

преодолеть расстояние на спортивной трассе в Новоильинском районе Новокузнецка. Отмечается, что в этом году состязание приурочено к 300-летнему юбилею Кемеровской области

Стоит отметить, что в два дня организаторы проведут Чемпионат Кузбасса по кроссу и организуют отборочный этап Кубка России для гонщиков-кроссменов со всего Сибирского федерального округа.

Программа мероприятия следующая:

9 июля 2021 г. - заезд участников.

10 июля 2021 г.:

С 11:00 начнутся квалификационные испытания, на которых будет определен порядок расстановки участников на старте во время отборочных и финальных заездов. Любители скорости будут стартовать по одному;

15:00 - отборочные заезды, которые выявят 10 сильнейших пилотов, которым выпадет шанс побороться за призовые места.

11 июля 2021 г.:

В 11:00 начнется торжественное открытие соревнований, с построением в зоне старта всех участников соревнований с автомобилями, выступление приглашенных официальных лиц;

12:00 старт финальных заездов.