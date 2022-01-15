Гонка на собачьих упряжках «Дух приключений»: «Томская Писаница» примет I этап Кубка Урала и Сибири по ездовому спорту

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22 января в «Томской Писанице» пройдет традиционная авторская гонка на собачьих упряжках «Дух приключений». Впервые гонка станет I этапом Кубка Урала и Сибири по ездовому спорту. Запланирована насыщенная программа не только для спортсменов, но и для гостей музея-заповедника!

Приглашаем стать зрителями зрелищного забега (к участию заявлены более 70 собак ездовых пород) и поболеть за каюров, а также окунуться в атмосферу севера.

Только в этот день на «Томской Писанице»:

  • игры и соревнования народов севера;
  • теплый кинотеатр и показ тематических мультфильмов;
  • беспроигрышная лотерея — у вас будет шанс выиграть билеты на аттракционы в «Томской Писанице»;
  • викторины и исторические факты о ездовом спорте.

Также работает открытая резиденция главного Деда Мороза Кузбасса.

22 января музей-заповедник работает с 10:00 до 18:00.

Старт соревнований — в 12:00.
Начало развлекательной программы — в 13:00.
Аттракционы и Дедушка Мороз работают с 12:00.


Стоимость билетов выходного дня:

  • 450 руб — взрослым,
  • 350 руб —детям от 5 до 18 лет и льготным категориям граждан (при предъявлении удостоверения).
  • Дети до 5 лет — бесплатно.
Добро пожаловать в «Томскую Писаницу»!
Да!
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