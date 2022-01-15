Гонка на собачьих упряжках «Дух приключений»: «Томская Писаница» примет I этап Кубка Урала и Сибири по ездовому спорту

Приглашаем стать зрителями зрелищного забега (к участию заявлены более 70 собак ездовых пород) и поболеть за каюров, а также окунуться в атмосферу севера.



Только в этот день на «Томской Писанице»:

игры и соревнования народов севера;

теплый кинотеатр и показ тематических мультфильмов;

беспроигрышная лотерея — у вас будет шанс выиграть билеты на аттракционы в «Томской Писанице»;

викторины и исторические факты о ездовом спорте.

Также работает открытая резиденция главного Деда Мороза Кузбасса.



22 января музей-заповедник работает с 10:00 до 18:00.



Старт соревнований — в 12:00.

Начало развлекательной программы — в 13:00.

Аттракционы и Дедушка Мороз работают с 12:00.

Стоимость билетов выходного дня:

450 руб — взрослым,

350 руб —детям от 5 до 18 лет и льготным категориям граждан (при предъявлении удостоверения).

Дети до 5 лет — бесплатно.

Добро пожаловать в «Томскую Писаницу»!