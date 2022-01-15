Гонка на собачьих упряжках «Дух приключений»: «Томская Писаница» примет I этап Кубка Урала и Сибири по ездовому спорту

Приглашаем стать зрителями зрелищного забега (к участию заявлены более 70 собак ездовых пород) и поболеть за каюров, а также окунуться в атмосферу севера.
Только в этот день на «Томской Писанице»:
- игры и соревнования народов севера;
- теплый кинотеатр и показ тематических мультфильмов;
- беспроигрышная лотерея — у вас будет шанс выиграть билеты на аттракционы в «Томской Писанице»;
- викторины и исторические факты о ездовом спорте.
Также работает открытая резиденция главного Деда Мороза Кузбасса.
22 января музей-заповедник работает с 10:00 до 18:00.
Старт соревнований — в 12:00.
Начало развлекательной программы — в 13:00.
Аттракционы и Дедушка Мороз работают с 12:00.
Стоимость билетов выходного дня:
- 450 руб — взрослым,
- 350 руб —детям от 5 до 18 лет и льготным категориям граждан (при предъявлении удостоверения).
- Дети до 5 лет — бесплатно.
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