Голый мужчина встревожил посетителей продуктового магазина в Кузбассе

По словам очевидцев, обнаженный земляк появился в одном из продуктовых магазинов города Полысаево. При этом эксгибиционист не только смущал прохожих своим откровенным видом, но и настойчиво ко всем приставал.

Пользователь Сети предположил, что подобного рода шоу было устроено намеренно. Якобы неизвестного снимали на камеру, чтобы потом разместить видеоролик в популярную социальную сеть. Однако подтверждения правоты такой точки зрения пока что нет.

– Совсем уже крыша у людей едет, – возмутился один из комментаторов.

Причина, по которой житель Кузбасса решил выйти на публику без нижнего белья, остается неизвестной