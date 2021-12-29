Голый мужчина встревожил посетителей продуктового магазина в Кузбассе

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Жители кузбасского города впали в ступор, когда увидели в продуктовом магазине мужчину в распахнутом плаще, надетым на голое тело.

По словам очевидцев, обнаженный земляк появился в одном из продуктовых магазинов города Полысаево. При этом эксгибиционист не только смущал прохожих своим откровенным видом, но и настойчиво ко всем приставал.


Пользователь Сети предположил, что подобного рода шоу было устроено намеренно. Якобы неизвестного снимали на камеру, чтобы потом разместить видеоролик в популярную социальную сеть. Однако подтверждения правоты такой точки зрения пока что нет.

– Совсем уже крыша у людей едет, – возмутился один из комментаторов.

Причина, по которой житель Кузбасса решил выйти на публику без нижнего белья, остается неизвестной

Фото: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112

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