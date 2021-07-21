Голый мужчина в Новокузнецке угнал у прохожего велосипед

Как сообщили в полиции, инцидент произошел на одной из улиц Новокузнецка. Полностью голый мужчина украл у прохожего велосипед, после чего скрылся. Вскоре сигнал об этом поступил правоохранителям, и те приступили к поискам обнаженного вора.

Вскоре злоумышленник был задержан. Оказалось, что он успел избавить от велосипеда, а также пробежаться по торговым павильонам города. Как выяснилось, мужчина является наркозависимым и ранее уже совершал преступления. Теперь за кражу ему грозит до четырех лет лишения свободы.