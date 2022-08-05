Голубоглазый пенсионер в куртке малинового цвета исчез в Кузбассе

Карамзин Николай Николаевич 1957 года рождения пропал в поселке Юргинском Юргинского района. Пожилой мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 4 августа текущего года.
Рост пропавшего пенсионера составляет 165 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза голубые. Был одет в куртку малинового цвета, синие штаны, серые резиновые сапоги и черную кепку, следует из ориентировки поискового отряда "Лиза Алерт". Нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем кузбассовце, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.
Продолжаются поиски мужчины в камуфляжных штанах, который пропал в кемеровском СНТ.
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