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Голубоглазый мужчина в синей кофте пропал без вести в Новокузнецке

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Волонтеры приступили к поискам 61-летнего кузбассовца. На мужчине была надета синяя кофта.

Макеев Владимир Петрович 1960 года рождения пропал без вести в Новокузнецке. Местонахождение мужчины остается неизвестным с 17 июля текущего года.


Рост пропавшего составляет 175 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза голубые. Был одет в темно-коричневую куртку, синюю кофту, серую рубашку. Также на мужчине были темно-серые брюки и черные ботинки, следует из ориентировки поискового отряда "Лиза Алерт".


Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем новокузнечанине, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.


Продолжается поиск кемеровчанина в черном спортивном костюме. Также кузбасские волонтеры объявили о пропаже краснодарца.

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