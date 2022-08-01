Голубоглазый мужчина в синей кофте пропал без вести в Новокузнецке

Макеев Владимир Петрович 1960 года рождения пропал без вести в Новокузнецке. Местонахождение мужчины остается неизвестным с 17 июля текущего года.

Рост пропавшего составляет 175 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза голубые. Был одет в темно-коричневую куртку, синюю кофту, серую рубашку. Также на мужчине были темно-серые брюки и черные ботинки, следует из ориентировки поискового отряда "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем новокузнечанине, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Продолжается поиск кемеровчанина в черном спортивном костюме. Также кузбасские волонтеры объявили о пропаже краснодарца.