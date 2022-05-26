Голубоглазый кузбассовец с серой тростью пропал без вести

Антошкин Валерий Геннадьевич 1965 года рождения пропал без вести в селе Чусовитино Ленинск-Кузнецкого района. Кузбассовец ушел из дома 23 мая 2022 года в неизвестном направлении и исчез.

Рост пропавшего составляет 170 сантиметров. Телосложение нормальное, волосы седые, глаза голубые. Был одет в бордовую куртку, темно-синюю кофту, серые брюки и черные кроссовки. С собой у мужчины был синий пакет и серая трость, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем сельчанине, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Продолжаются поиски черноволосого кузбассовца, мужчины в белой куртке и очках, голубоглазого худощавого юргинца, сельчанина в темно-сером жилете.