Голубоглазый кузбассовец с серой тростью пропал без вести

0
Фото:  

Волонтеры начали поиски 56-летнего жителя Кемеровской области. С собой у мужчины была серая трость.

Антошкин Валерий Геннадьевич 1965 года рождения пропал без вести в селе Чусовитино Ленинск-Кузнецкого района. Кузбассовец ушел из дома 23 мая 2022 года в неизвестном направлении и исчез.


Рост пропавшего составляет 170 сантиметров. Телосложение нормальное, волосы седые, глаза голубые. Был одет в бордовую куртку, темно-синюю кофту, серые брюки и черные кроссовки. С собой у мужчины был синий пакет и серая трость, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".


Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем сельчанине, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.


Продолжаются поиски черноволосого кузбассовца, мужчины в белой куртке и очках, голубоглазого худощавого юргинца, сельчанина в темно-сером жилете.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36643

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined