Голубоглазый кемеровчанин с черной сумкой пропал без вести

Асадчев Юрий Николаевич 1963 года рождения пропал без вести в Кемерове. Местонахождение горожанина остается неизвестным с 1 августа текущего года.

Рост кемеровчанина составляет 170 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в черную футболку, темные спортивные штаны, черные кроссовки. Также у мужчины была с собой черная сумка на ремне, следует из ориентировки поискового отряда "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем кемеровчанине, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Продолжаются поиски кузбассовца с бородой.