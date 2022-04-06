Голубоглазая женщина с черными волосами пропала без вести в Кузбассе

Елена Анатольевна Трескова 1977 года рождения пропала без вести в городе Белово. Местонахождение женщины остается неизвестным с 21 марта текущего года.

Рост пропавшей составляет 158 сантиметров, телосложение нормальное. Волосы черные, глаза голубые. Была одета в пуховик вишневого цвета, черные штаны, черные замшевые ботинки. С собой у беловчанки была черная сумка, следует из ориентировки ПО "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении женщины, волонтеры просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Продолжаются поиски пожилого кузбассовца, мужчины с рюкзаком, а также молодого кемеровчанина с татуировками.