Голубоглазая девочка пропала без вести в Кузбассе

Киселева Мария Александровна 2007 года рождения пропала без вести в Кузбассе. Предположительно, девочка может находиться в пгт Спасск Таштагольского района или Таштаголе. Юная жительница региона ушла из дома в неизвестном направлении 30 июня текущего года.

Рост девочки составляет 168 сантиметров. Телосложение нормальное, волосы русые, глаза голубые, следует из ориентировки поискового отряда "Лиза Алерт". Была одета в белую толстовку, черные лосины и красные кроссовки.



Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей девочке, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.