Голуби обглодали ягоды с торгового прилавка на кемеровском рынке

Факт присутствия стаи птиц на одном из прилавков торговой точки на рынке в районе улицы Тухачевского возмутил кемеровчан. В сообществе в социальной сети "ВКонтакте" они поделились фотографией с голубиной "вечеринки".

– На "Сотке" у голубей вечеринка, – прокомментировал скопление пернатых автор.

Из кадров следует, что несколько десятков голубей расположились на ящиках с ягодами и фруктами, где устроили птичий пир. При этом незваных "потребителей" с продукции, предназначенной для покупателей, никто не прогнал.