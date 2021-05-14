Голосование за идею о присвоении Кемерову звания "Город трудовой доблести" началось в Кузбассе

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Голосование, в котором жители смогут поддержать инициативу губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о присвоении Кемерову статуса "Город трудовой доблести", стартовало на просторах Сети.

Так, граждане центра шахтерского края, по мнению губернатора, в годы Великой Отечественной войны внесли значительный вклад в достижение Победы. Поэтому из его инициативы следует, что город Кемерово достоин носить соответствующее звание.


В случае, если президент примет решение о присвоении кузбасской столице звания "Город трудовой доблести", будет установлена стела с изображением герба и текстом указа главы государства. Кроме того, 1 мая, в День Победы и День города в Кемерове будут проводиться праздничные мероприятия и запускаться салюты в эту честь.


Стоит отметить, что жители смогут отдать свой голос на платформе "Кузбасс Онлайн". К настоящему времени почти 3,5 тысячи пользователей (около 94% проголосовавших) поддержали данную инициативу.


Ранее сообщалось, что Сергей Цивилев предложил присвоить столице Кузбасса звание "Города трудовой доблести". Он напомнил, что в прошлом году этой чести удостоился Новокузнецк

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