Голоса избирателей на втором участке в Кузбассе оказались не действительны

Голоса избирателей оказались не действительны в одной из урн на участке в городе Таштагол. Причиной такого решения от избирательной комиссии стало то, что был зафиксирован факт махинации с бюллетенями.

За все дни голосования к настоящему моменту на территории шахтерского края было зафиксировано два подобных инцидента, уточнила журналистам на брифинге, прошедшем в минувшее воскресенье, 19 сентября, председатель избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что результаты голосования аннулированы на одном из участков в Кемерове. При этом накануне в сообществе в социальной сети и СМИ появился видеоролик, отснятый на избирательном участке в Таштаголе. На записи видно, как неизвестный мужчина покинул кабину голосования с пачкой бюллетеней в руках, а после успешно сбросил их в урну с другими голосами.