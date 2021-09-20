Голоса избирателей на втором участке в Кузбассе оказались не действительны

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Бюллетени еще на одном избирательном участке в Кемеровской области аннулированы из-за факта выявления вброса.

Голоса избирателей оказались не действительны в одной из урн на участке в городе Таштагол. Причиной такого решения от избирательной комиссии стало то, что был зафиксирован факт махинации с бюллетенями.


За все дни голосования к настоящему моменту на территории шахтерского края было зафиксировано два подобных инцидента, уточнила журналистам на брифинге, прошедшем в минувшее воскресенье, 19 сентября, председатель избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что результаты голосования аннулированы на одном из участков в Кемерове. При этом накануне в сообществе в социальной сети и СМИ появился видеоролик, отснятый на избирательном участке в Таштаголе. На записи видно, как неизвестный мужчина покинул кабину голосования с пачкой бюллетеней в руках, а после успешно сбросил их в урну с другими голосами.

Да!
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