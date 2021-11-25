Гололед и снижение видимости: ГИБДД Кузбасса предупредила об опасных погодных условиях

Согласно информации Кемеровского гидрометцентра, вечером и ночью 25 ноября по Кузбассу ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют метели, мокрый снег, местами сильный снег и гололед. Ветер западный, с порывами до 15-20 метров в секунду. Временами видимость опустится до 500-1000 метров. В пятницу, 26 ноября, утром и днем ожидается похолодание.

Сотрудники ГИБДД Кузбасса напомнили участникам дорожного движения о необходимости проявить бдительность и осторожность. Водители должны учитывать погодные и дорожные условия при выборе безопасной скорости, дистанции и интервала. Также во внимание следует принять то, что тормозной путь транспортного средства из-за гололеда увеличивается. Автолюбителям рекомендовано избегать резких маневров, в том числе ускорения и торможения.

Пешеходы должны пересекать проезжую часть только в специально отведенных местах, убедившись, что их появление на дороге не станет неожиданностью для автомобилистов. Следует также удостовериться, что водители видят и пропускают переходящих проезжую часть. В темное время суток и в непогоду рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде и вещах.