Гололед и мокрый снег покроют кузбасские дороги в понедельник

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Ухудшение погодных условий ожидается в Кемеровской области в первый рабочий день предстоящей недели.

По данным синоптиков, в ночь на понедельник, 11 октября, в регионе температура воздуха ночью составит – 1,+1ºС, а днем +2,+4ºС. Кроме того, ожидается переменная облачность и небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет дуть с северной стороны со скоростью 4-9 м/с.


В целом по области ночью следует ожидать от– 2, до +3ºС, днем +3,+8ºС. Специалисты предвещают небольшие, а местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах ночью и местами появится гололедица. На отдельных территориях порывы ветра достигнут 14 м/с.

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