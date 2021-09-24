Голикова назвала средний размер страховой пенсии по старости для россиян в 2022 году

По ее словам, среднегодовой уровень страховой пенсии по старости неработающим российским пенсионерам составит 18 521 рублей. Об этом в пятницу, 24 сентября, со ссылкой на вице-премьера РФ сообщает агентство ТАСС.

Как сказала Голикова, с 1 февраля 2022 года ежемесячные денежные выплаты для ряда категорий граждан проиндексируют на 5,8%. Увеличение будет касаться около 14,5 млн соотечественников.

Напомним, не так давно глава Минтруда РФ обозначил размеры пенсий в 2022 году. Ранее стало известно, что кузбасские пенсионеры смогут получить выплаты от властей в октябре.