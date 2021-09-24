Голикова назвала средний размер страховой пенсии по старости для россиян в 2022 году

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Вице-премьер России Татьяна Голикова озвучила средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан, предусмотренный на следующий год.

По ее словам, среднегодовой уровень страховой пенсии по старости неработающим российским пенсионерам составит 18 521 рублей. Об этом в пятницу, 24 сентября, со ссылкой на вице-премьера РФ сообщает агентство ТАСС.


Как сказала Голикова, с 1 февраля 2022 года ежемесячные денежные выплаты для ряда категорий граждан проиндексируют на 5,8%. Увеличение будет касаться около 14,5 млн соотечественников.


Напомним, не так давно глава Минтруда РФ обозначил размеры пенсий в 2022 году. Ранее стало известно, что кузбасские пенсионеры смогут получить выплаты от властей в октябре.

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