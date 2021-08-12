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Годовалый ребенок получил травмы в ДТП на перекрестке в Кемерове

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В пресс-службе ОГИБДД по городу Кемерово редакции AVOKADO сообщили подробности серьезной аварии, которая произошла накануне на одном из перекрестков в города.

По данным правоохранителей, 11 августа в 16:00 30-летний водитель автомобиля Ford двигался со стороны улицы Серебряный бор в сторону улицы Ногинской. На пересечении с проспектом Шахтеров он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с машиной Volkswagen.


В результате аварии пострадали два человека: водитель Ford, а также девочка в возрасте одного года, которая была его пассажиркой. Оба с места ДТП были доставлены в больницу. Им назначено стационарное лечение. 56-летний мужчина, который находился за рулем Volkswagen, не пострадал.


ГИБДД Кемерова напоминает, что при движении по перекрестку водителям следует оставаться внимательными и соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать потенциально опасных ситуаций, которые могут привести к травмированию или гибели людей.


Напомним, из-за данной аварии в Рудничном районе Кемерова на время остановилось трамвайное движение. Также редакция AVOKADO ранее сообщала о пострадавших, которые попали на камеру очевидцев.

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