Годовалый ребенок получил травмы в ДТП на перекрестке в Кемерове

По данным правоохранителей, 11 августа в 16:00 30-летний водитель автомобиля Ford двигался со стороны улицы Серебряный бор в сторону улицы Ногинской. На пересечении с проспектом Шахтеров он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с машиной Volkswagen.

В результате аварии пострадали два человека: водитель Ford, а также девочка в возрасте одного года, которая была его пассажиркой. Оба с места ДТП были доставлены в больницу. Им назначено стационарное лечение. 56-летний мужчина, который находился за рулем Volkswagen, не пострадал.

ГИБДД Кемерова напоминает, что при движении по перекрестку водителям следует оставаться внимательными и соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать потенциально опасных ситуаций, которые могут привести к травмированию или гибели людей.

Напомним, из-за данной аварии в Рудничном районе Кемерова на время остановилось трамвайное движение. Также редакция AVOKADO ранее сообщала о пострадавших, которые попали на камеру очевидцев.