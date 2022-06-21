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Годовалый кузбассовец пострадал от укуса ядовитой змеи

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Медики в Кемеровской области оказали помощь ребенку, которого атаковала опасная рептилия.

Жительница Кузбасса отдыхала на даче, когда услышала громкий крик своего годовалого сына. Осмотрев малыша, женщина заметила, что его рука стремительно отекает. Маленького пациента доставили в одну из кемеровских больниц 11 июня.

Несмотря на то, что змея укусила мальчика за второй палец правой руки, отек распространился обширно, достигал грудной клетки, ‒ рассказал заведующий отделением острых отравлений Константин Сиворонов, передает Минздрав Кемеровской области.

Медики оказали мальчику первую помощь, назначили антигистаминные, гормональные и кроворазжижающие препараты. Сейчас ребенок выписан и его здоровью ничего не угрожает. По данным медиков, этот случай стал седьмым укусом гадюки в регионе с начала года.


Специалисты отметили, что яд гадюки способен спровоцировать тромбоз и привести к остановке дыхания. При укусе необходимо сразу вызвать скорую помощь.

Фото: Минздрав Кузбасса

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